Devlerin N’Zonzi savaşı

İNGİLTERE'DE şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip, Steven N'Zonzi için savaşa girdi! Manchester United ile Manchester City, Sevilla'nın 28 yaşındaki orta sahasına kanca attı. Mirror'ın haberinde; İspanyol ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu için ezeli rakiplerin harekete geçtiği iddia edildi. ManU'nun hocası Jose Mourinho ile City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, N'Zonzi'de ısrarcı olduğu ve ocak ayında transferin gerçekleştirilmesini istediği kaydedildi. Sevilla'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan N'Zonzi, önlibero olarak görev yapıyor. Yıldız futbolcu, bu sezon Sevilla ile 14 resmi karşılaşmaya çıktı.