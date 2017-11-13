Chelsea'den İcardı'ye servet
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Inter'in yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi renklerine bağlamak için harekete geçti.
İngiliz The Sun gazetesi, Londra kulübünün gol yollarındaki sıkıntıya son vermek için Arjantinli forveti kadrosuna katmak istediğini yazdı. Teknik direktör Antonio Conte'nin özellikle istediği isim olan Icardi için 120 milyon euroluk bir bonservis ücretinin gözden çıkarıldığı kaydedildi. Eğer bu transfer gerçekleşirse Premier lig'in transfer rekoru kırılmış olacak. Icardi'yi Chelsea'nin yanısıra Arsenal ve Bayern Münih de istiyor. Bu sezon Serie A'da 11 kez ağları havalandıran Mauro Icardi, gol krallığı yarışında da İmmobile ve Dybala'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:32
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Türkiye’nin en iyisi Beşiktaş
Toplam 7
Yorum
bjk advers Renkliler duymak istediklerini duyar görmek istediklerini görürler Beşiktaş onların işine gelmez !
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Bütçe 75 milyon TL açık verdi
Toplam 5
Yorum
sam Mali mulku satip topcu alirsan batarsin turkiyede sampiyon olmak sana kaç kurus kazandirir 20 sampiyonluk var bi dunya borç hala borç
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Türkiye’nin en iyisi Beşiktaş
Toplam 7
Yorum
ruhi mücerret nothingam foresti kim hatırlarsa gs yide onlar hatrlar 15 yaşında bir çocuk n forersti bilirmi,geçmişe niyazi oldu gs,artık beşiktaş zamanı
Chelsea'den İcardı'ye servet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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