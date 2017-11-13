 Chelsea'den İcardı'ye servet – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    'den İcardı'ye servet

    Chelsea'den İcardı'ye servet

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden , 'in yıldız golcüsü 'yi renklerine bağlamak için harekete geçti.

    İngiliz The Sun gazetesi, Londra kulübünün gol yollarındaki sıkıntıya son vermek için Arjantinli forveti kadrosuna katmak istediğini yazdı. Teknik direktör Antonio Conte'nin özellikle istediği isim olan Icardi için 120 milyon euroluk bir bonservis ücretinin gözden çıkarıldığı kaydedildi. Eğer bu transfer gerçekleşirse Premier lig'in transfer rekoru kırılmış olacak. Icardi'yi 'nin yanısıra Arsenal ve Bayern Münih de istiyor. Bu sezon Serie A'da 11 kez ağları havalandıran , gol krallığı yarışında da İmmobile ve Dybala'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:32
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