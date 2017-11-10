Selfie yaptı, Chelsea’den kovuldu

İNGİLİZ ekibi Chelsea'de ilginç bir olay yaşandı. Mavi- beyazlılar, kulüpte berberlik yapan Ahmed Alsanawi'yi futbolcularla yaptığı selfieleri paylaştığı gerekçesiyle kovdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Alsanaw'nin bu yaptığı, oyuncuların imaj haklarını elinde bulunduran şirketleri de bir hayli rahatsız etti. Bu davranışları kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.