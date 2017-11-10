 Everton onu istiyor – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Everton onu istiyor

    Everton onu istiyor
    PREMİER Lig'de zor günler geçiren Everton, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'ye teklif götürmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibinin sahibi Farhad Moshiri'nin, Arjantinli teknik adama reddedemeyeceği bir teklif sunacağı belirtildi.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:47
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