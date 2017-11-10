City gole doymadı!

İngiltere’de 11 haftada tüm kulvarlarda 17 maçta 52 gol atan Manchester City, Premier Lig tarihinin rekorunu kırdı

İSPANYOL teknik adam Pep Guardiola yönetiminde 17 maçta 52 gol atan Manchester City, çeyrek asırı geride bırakan Premier Lig'in 11 haftalık periyodunda tüm kulvarlarda rakip fileleri 52 kez havalandıran ilk takım oldu. Liverpool ve Crystal Palace'ı 5-0, Watford'u 6-0 yenen Manchester ekibi ligde 38 gol atarken 3.4 gol ortalaması yakaladı. 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan Guardiola da Premier Lig'de 11 haftada 31 puan toplayan 3. teknik adam unvanını elde etti. Daha önce Chelsea'de aynı başarıyı elde eden Mourinho ile City'de aynı istitastiği tutturan Mancini sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemişti. Guardiola, Barcelona ve Bayern'deki performanslarını da geride bıraktı. 5 büyük kulübe karşı geçen sezon 2 galibiyet alabilen City, bu yıl Chelsea, Arsenal ve Liverpool'a puan kaybetmedi.



Ligde sadece Everton'la berabere kalan ve oynadığı diğer 10 maçı kazanan Guardiola'nın öğrencileri, 8 puan farkla zirvede yer alıyor.



Aguero'dan veda sinyali

CİTY'NİN Arjantinli forveti Sergio Agüero, sözleşmesinin biteceği 2019 yazında ülkesinin Independiente kulübüne dönmeyi düşündüğünü söyledi. 29 yaşındaki yıldız, "1 yıl kontrat uzatma opsiyonum olsa da kafamda Independiente'ye dönme fikri her zaman var" dedi. Agüero, City'de 179 gole ulaşarak Erik Brook'u geçmiş ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olmuştu.