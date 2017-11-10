City gole doymadı!
İngiltere’de 11 haftada tüm kulvarlarda 17 maçta 52 gol atan Manchester City, Premier Lig tarihinin rekorunu kırdı
Ligde sadece Everton'la berabere kalan ve oynadığı diğer 10 maçı kazanan Guardiola'nın öğrencileri, 8 puan farkla zirvede yer alıyor.
Aguero'dan veda sinyali
CİTY'NİN Arjantinli forveti Sergio Agüero, sözleşmesinin biteceği 2019 yazında ülkesinin Independiente kulübüne dönmeyi düşündüğünü söyledi. 29 yaşındaki yıldız, "1 yıl kontrat uzatma opsiyonum olsa da kafamda Independiente'ye dönme fikri her zaman var" dedi. Agüero, City'de 179 gole ulaşarak Erik Brook'u geçmiş ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olmuştu.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:11
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 10
Yorum
bjk smokie :) atıbanın yerine alacak kişi bence ( okay yokuşlu )
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Asamoah transferinde flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
Eldeki Çöp Yabancıları Gönder DeJong ve Donk'u gönderin Asamoah'ı alın. Arda denen bitik adamı almak için bu ucuz numaralara girmeyin. Saçma sapan açıklamalar.
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Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Sam arkadaş ön teker nasıl giderse arka tekerde öyle gider.Aziz Başkanıda her sene şampiyon olacaz diye hemde üyeler önünde söz vermiyormu.
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