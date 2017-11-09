Geçen sezondan bu yana Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'la adı anılan ancak İngiltere'de de Manchester United'ın ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'le ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

İngiliz Daily Star'da yer alan habere göre, Arsenal sezon sonunda kulüple sözleşmesi sona erecek ve ocak ayında haziran ayından itibaren geçerli olacak şekilde istediği kulübe imza atabilecek olan Mesut Özil için 35 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.



OCAK AYINDA SATMAK İSTİYORLAR

Özellikle Manchester United menajeri Jose Mourinho'nun çok istediği iddia edilen Mesut için Kırmızı Şeytanlar'ın ocak ayında ciddi bir teklifle Arsenal'in kapısını çalacağı yazıldı.

Haberde ayrıca satılması muhtemel bir diğer isim olan Alexis Sanchez için de Londra ekibinin yine 35 milyon euro istediği belirtildi. Şilili forveti Manchester City'nin istediği biliniyor.

Mesut Özil bu sezon Arsenal'le 9 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.