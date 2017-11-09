Mesut Özil 35 milyon euro!
Sezon sonunda Arsenal'le sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil için Londra ekibi tam 35 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.
Geçen sezondan bu yana Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'la adı anılan ancak İngiltere'de de Manchester United'ın ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'le ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
İngiliz Daily Star'da yer alan habere göre, Arsenal sezon sonunda kulüple sözleşmesi sona erecek ve ocak ayında haziran ayından itibaren geçerli olacak şekilde istediği kulübe imza atabilecek olan Mesut Özil için 35 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.
OCAK AYINDA SATMAK İSTİYORLAR
Özellikle Manchester United menajeri Jose Mourinho'nun çok istediği iddia edilen Mesut için Kırmızı Şeytanlar'ın ocak ayında ciddi bir teklifle Arsenal'in kapısını çalacağı yazıldı.
Haberde ayrıca satılması muhtemel bir diğer isim olan Alexis Sanchez için de Londra ekibinin yine 35 milyon euro istediği belirtildi. Şilili forveti Manchester City'nin istediği biliniyor.
Mesut Özil bu sezon Arsenal'le 9 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:39
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Temizlik Ocak'ta
Toplam 7
Yorum
dinch imza törenlerinde ne demişti bunlar? sezon sonu bile gelmeden böyle hiçleştiriverir adamı büyük fb yönetimi
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Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Toplam 21
Yorum
BEŞİKTAŞ türkiyenin en iyi kadrosu FB dedir dedin geldin aykut üzerine transferde yaptın ortada kusur varsa sensin korkak futbol oynatıyorsun !
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Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Toplam 21
Yorum
BEŞİKTAŞ kardeş bu saydıklarına örnek çok rıdvan felanda var ama herkes kendi takımı için yorum yaparsa tarafsız yorumculuk olmayacak yokta zaten...
Mesut Özil 35 milyon euro! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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