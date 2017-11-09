 İsmini beğendiği takımlara bahis oynadı, zengin oldu! – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    İsmini beğendiği takımlara bahis oynadı, zengin oldu!

    İsmini beğendiği takımlara bahis oynadı, zengin oldu!

    İngiltere’de ismi açıklanmayan 59 yaşındaki kadın, "İsmini beğendiğim takıma oynadım" dediği 1 Pound’luk bahis kuponundan 575 bin Pound kazandı.

    Futbolla alakası olmayan ve tamamen keyif amaçlı bahis oynadığını dile getiren İngiliz kadın, 12 maçın 12'sini de tutturarak 1 Pound'luk kupondan 575 bin Pound kazanarak hayatını değiştirdi.

    Keyif için yaptığı kuponla zengin olan kadın, oynadığı 12 maçın da skorunu doğru tahmin etti. Bournemouth'un Newcastle'a 90+2'de attığı gol ise kuponun dönüm noktası olmuş.

    12 maçın 11'inde favori olmayan takımlara bahis yapan kadın, "İsmini beğendiğim takımın galibiyetine oynadım" diye konuştu.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:50
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