İsmini beğendiği takımlara bahis oynadı, zengin oldu!
İngiltere’de ismi açıklanmayan 59 yaşındaki kadın, "İsmini beğendiğim takıma oynadım" dediği 1 Pound’luk bahis kuponundan 575 bin Pound kazandı.
Futbolla alakası olmayan ve tamamen keyif amaçlı bahis oynadığını dile getiren İngiliz kadın, 12 maçın 12'sini de tutturarak 1 Pound'luk kupondan 575 bin Pound kazanarak hayatını değiştirdi.
Keyif için yaptığı kuponla zengin olan kadın, oynadığı 12 maçın da skorunu doğru tahmin etti. Bournemouth'un Newcastle'a 90+2'de attığı gol ise kuponun dönüm noktası olmuş.
12 maçın 11'inde favori olmayan takımlara bahis yapan kadın, "İsmini beğendiğim takımın galibiyetine oynadım" diye konuştu.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:50
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 11
Yorum
isimsiz çok ağır konuşmuş
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Ekici 11’e
Toplam 2
Yorum
1907 GENÇ FBLİ YAPILAN HERŞEY BOŞUNA Bİ HALT OLMAZ. SUNİ HAKEMLER SUNİ LİGİN SUNİ ŞAMPİYONUNU BELİRLEMİŞLER. HAFTADA 1 MAÇA ÇIKILSA YETER MASRAFA GEREK YOK
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 11
Yorum
fbcan şampiyonluğa kendisi inandığı için mi gayri resmi istifa etti?
İsmini beğendiği takımlara bahis oynadı, zengin oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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