Agüero'dan ülkesine dönüş sinyali
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Arjantinli forvet oyuncusu Sergio Agüero, sözleşmesinin biteceği 2019 yazında ülkesinin Independiente kulübüne dönmeyi düşündüğünü söyledi.
2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya ile 11 Kasım'da oynayacakları hazırlık maçı için başkent Moskova'da bulunan Arjantin Milli Takımı'nın kadrosundaki Agüero, ülkesinin TyC Sports kanalına yaptığı açıklamada, kulübüyle sözleşmesinin sona ereceği 2018-19 sezonu sonunda, altyapısından yetiştiği Independiente'ye dönmenin planları arasında olduğunu belirtti.
Manchester City formasıyla çıktığı resmi maçlarda 179 gol atarak 2011 yazından beri oynadığı kulübün tarihindeki en golcü futbolcu olan 29 yaşındaki Agüero, "Kafamda her zaman Manchester City ile sözleşmemin bittiği 2019'da Independiente'ye dönme fikri vardı. Bir yıl kontrat uzatma opsiyonum bulunuyor. Şimdilik bu önceliğim gibi görünse de bir seçenek sonuçta." ifadelerini kullandı.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:00
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Döndüm ama burada değilim
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ at gözlüğü takmışsın arkadaşım sorun dış etkenler değil içinizde takım top oynamıyor aykutun korkak futbolu var sen hala SUNİ SUNİ SUNİ SUNİ
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Çalık’ı geri istedi
Toplam 8
Yorum
EE SÜPER HABER BENCEDE GÖNDERİN.İYİ GÜZEL AMA GS SEVİYESİNDE DEĞİL. KESİN GÖNDERİN. HATTA KİRALIK VERİN DAHA İYİ.
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Sarı-lacivertlilerde dedikodu krizi!
Toplam 1
Yorum
turan demir kendi basarisizligini örtbas etmek icin bir kurban secilecekti bu sefer mehmet topal alex de oldugu gibi sen gitte kurtulak Aykut efendi
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