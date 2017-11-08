''Futbol oynamak beynime zarar veriyor''
İngiltere ve Newcatle United'ın efsane isimlerinden Alan Sherarer, erken bunama hastalığı ile karşı karşıya. Futbol oynamanın beynine zarar vereceğini hiç düşünmediğini söyleyen Shearer, sürekli kontrollere gittiğini sözlerine ekledi.
Futbolda kafa vuruşunun beyin hücrelerine zarar verdiğinin anlaşılması üzerine minik futbolcuların topa kafa atmaları bazı ülkelerde yasaklanmıştı. Ancak bilimin henüz bunu ortaya çıkarmadığı dönemde futbola başlayan ve İngiliz futbolunun efsane golcüleri arasında yer alan Alan Shearer, erken bunama tehlikesi ile karşı karşıya. Henüz 47 yaşında olan Alan Shearer, Mirror'a verdiği röportajda, "Futbolun bir gün beynime zarar verebileceğini hiç düşünmemiştim" dedi.
Attığı muhteşem gollerle İngiltere Milli Takımı ve Newcastle United tarihine adını altın harflerle yazdıran Alan Shearer, hafızasının çok zayıf olduğunu belirtirken "Futbol oynarken ayağınızın, bacağınızın, dizinizin sakat kalmasından korkarsınız. Futbolun beynime zarar verebileceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Ancak şimdi hafızam inanılmaz derecede kötü. Hatırlama problemi yaşıyorum. Sık sık doktora kontrole gidiyorum" şeklinde konuştu.
Maçlarda attığı kafa gollerini antrenmandan sonra binlerce kez kafa vuruşu çalışmasına bağlı olduğunun altını çizen Alan Shearer "Futbolculuğum döneminde çok çalışarak kazandığım bir özellikti kafa vuruşları. O dönem bana avantaj sağlayan bu özellik şimdi beynimi riske ediyor. Kulüpler bunayan futbolculara destek olmalı. Bu zor ama harika bir oyun. Ancak öldüren bir oyun olmayacağından emin olmalısınız " değerlendirmesinde bulundu.
Attığı muhteşem gollerle İngiltere Milli Takımı ve Newcastle United tarihine adını altın harflerle yazdıran Alan Shearer, hafızasının çok zayıf olduğunu belirtirken "Futbol oynarken ayağınızın, bacağınızın, dizinizin sakat kalmasından korkarsınız. Futbolun beynime zarar verebileceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Ancak şimdi hafızam inanılmaz derecede kötü. Hatırlama problemi yaşıyorum. Sık sık doktora kontrole gidiyorum" şeklinde konuştu.
Maçlarda attığı kafa gollerini antrenmandan sonra binlerce kez kafa vuruşu çalışmasına bağlı olduğunun altını çizen Alan Shearer "Futbolculuğum döneminde çok çalışarak kazandığım bir özellikti kafa vuruşları. O dönem bana avantaj sağlayan bu özellik şimdi beynimi riske ediyor. Kulüpler bunayan futbolculara destek olmalı. Bu zor ama harika bir oyun. Ancak öldüren bir oyun olmayacağından emin olmalısınız " değerlendirmesinde bulundu.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama!
Toplam 16
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gsli birak aglasinlar ya, takiminin futboluna bakmiyorda hakemlere camur atiyor
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Eski sevgilileri unutturdular
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melo ne Melo bizi, ne de biz Melo'yu unutmadık. bu böyle biline..!
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Alper Potuk'a sürpriz talip!
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gsli akliniz varsa jahovicle takas yapin
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