Everton’dan Simeone atağı

İNGİLTERE Premier Lig'de sıkıntı günler geçiren Everton, gözünü Diego Simeone'ye dikti. Ronald Koeman ile yollarını ayıran İngiliz ekibi, Atletico Madrid'i çalıştıran Simeone için kolları sıvadı. Everton'ın sahiplerinin Arjantinli hocayı takımın başına getirmeyi hedeflediği ve tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.