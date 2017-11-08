 Everton’dan Simeone atağı – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Everton’dan Simeone atağı

    Everton’dan Simeone atağı
    İNGİLTERE Premier Lig'de sıkıntı günler geçiren Everton, gözünü Diego Simeone'ye dikti. Ronald Koeman ile yollarını ayıran İngiliz ekibi, Atletico Madrid'i çalıştıran Simeone için kolları sıvadı. Everton'ın sahiplerinin Arjantinli hocayı takımın başına getirmeyi hedeflediği ve tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:37
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