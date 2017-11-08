Devlerin Coutinho savaşı!
Barcelona’nın uzun süredir peşinde olduğu Philippe Coutinho için Real Madrid de harekete geçti, tam 200 milyon euro’yu gözden çıkardı.
İMZALAR OCAKTA ATILIYOR
İngiliz ekibinin istediği rakamı öneren Madrid'in, ara transfer döneminde 25 yaşındaki futbolcuya imza attıracağı belirtildi. Brezilyalı futbolcu, 6. yılına girdiği Liverpool ile bu sezon 9 resmi karşılaşmada forma giyerken, 4 gol attı, 3 de asist yaptı. Bu arada Barcelona'nın Coutinho transferini gerçekleştirememesi halinde Atletico Madrid'in yıldızı Griezmann'a teklif götüreceği ileri sürüldü.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:45
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Fırtına'da transfer çalışmaları başladı
Toplam 1
Yorum
ged 61 yuhhh artık kardeşim yaaa..kulüp borçtan batıyor aldıkların hiç oynamadan kulübede oturuyor ve halamı transfer düşünülüyor..kamera şakası...
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Arda’ya kapı kapalı
Toplam 5
Yorum
Meth Türkiyeye gelme son kontratınıda arsenalde yap.bırak futbolu arda antrenör ol t.d ol gönlümüz sana açık.rahat bırakmazlar burda seni.
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İngilizler'in Cenk pişmanlığı
Toplam 2
Yorum
Kartalcan CP pisman olur tabii, kredi kartina 24 taksit futbolcu alimini sadece Fikret Baskan yapar.su seneyi sampiyon kapatalim da sezon sonu bakariz
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