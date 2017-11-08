 Bilic’in yerine Moyes – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Bilic’in yerine Moyes

    Bilic’in yerine Moyes
    PREMİER Lig takımlarından West Ham United, yollarını ayırdığı teknik direktör Slaven Bilic'in yerine David Moyes ile anlaştı. West Ham'dan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki İskoç hocayla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:31
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