 Ada’da gündem Mesut – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Ada’da gündem Mesut

    Ada’da gündem Mesut
    ARSENAL'DE gündem varsa yoksa Mesut Özil... Uzun süredir sözleşmesini uzatma konusunda yapılan teklifi değerlendiren yıldız futbolcunun henüz net bir yanıt vermemesi İngiliz ekibinde tartışma konusu oldu. Türk asıllı Alman futbolcunun yıllık ücreti konusunda daha yüksek bir rakam beklediği öğrenildi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:34
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