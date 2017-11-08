Ada’da gündem Mesut

ARSENAL'DE gündem varsa yoksa Mesut Özil... Uzun süredir sözleşmesini uzatma konusunda yapılan teklifi değerlendiren yıldız futbolcunun henüz net bir yanıt vermemesi İngiliz ekibinde tartışma konusu oldu. Türk asıllı Alman futbolcunun yıllık ücreti konusunda daha yüksek bir rakam beklediği öğrenildi.