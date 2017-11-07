West Ham yeni teknik direktörünü buldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, teknik direktörlüğe David Moyes'i getirdi.
Ligin ilk 11 haftasında alınan kötü sonuçların ardından Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile yollarını ayıran West Ham United'dan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki İskoç David Moyes ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.
Sezona Stoke City'den 20 milyon sterline Marko Arnautovic, Bayer Leverkusen'den 16 milyon sterline Javier Hernandez'i alarak başlayan Londra temsilcisi, 11 haftada kazandığı 9 puanla küme düşme hattında yer alıyor.
Premier Lig ekiplerinden Everton'ı 11 yıl çalıştırdıktan sonra kariyerini Manchester United, Real Sociedad ve Sunderland'de sürdüren Moyes'i yeni takımında zorlu bir fikstür bekliyor. Bu ay ligde Watford, Leicester City ve Everton ile karşılaşacak olan başkent ekibi, gelecek ay ise Manchester City, Chelsea ve Arsenal ile puan mücadelesi verecek.
1902-2001 yılları arasında 8 teknik adamın görev yaptığı West Ham United, son 16 yılda 8 kez teknik direktör değişikliğine gitti.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:35
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 88
Yorum
MESUT SANA NE SEN BJK NİN AFFEDİLEN FUTBOLCULARINI SAY YADA GS NİN TUDORU KAC KEZ ELEŞTİRİP İYİ HOCA DENDİĞİNİ
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Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ bu oyuncu sezon başında tercihini yapmıştır bizde imzalar kalplere atılıyor ! beşiktaş asla B planı olmaz ! yani istemez sizin olsun !
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Asamoah'ın bütçesi hazır!
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Asamoah alınsın fakat yabancı sınırlandırması geliyor.GS'nin en az 3-4 kaliteli yerli oyuncu alması gerekiyor.Ümit ederiz o yönde bir çalışma yapılıyordur.
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