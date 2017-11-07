 West Ham yeni teknik direktörünü buldu – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    West Ham yeni teknik direktörünü buldu

    West Ham yeni teknik direktörünü buldu

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden , teknik direktörlüğe 'i getirdi.

    Ligin ilk 11 haftasında alınan kötü sonuçların ardından Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile yollarını ayıran 'dan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki İskoç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

    Sezona Stoke City'den 20 milyon sterline Marko Arnautovic, Bayer Leverkusen'den 16 milyon sterline Javier Hernandez'i alarak başlayan Londra temsilcisi, 11 haftada kazandığı 9 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

    Premier Lig ekiplerinden Everton'ı 11 yıl çalıştırdıktan sonra kariyerini Manchester United, Real Sociedad ve Sunderland'de sürdüren Moyes'i yeni takımında zorlu bir fikstür bekliyor. Bu ay ligde Watford, Leicester City ve Everton ile karşılaşacak olan başkent ekibi, gelecek ay ise Manchester City, Chelsea ve Arsenal ile puan mücadelesi verecek.

    1902-2001 yılları arasında 8 teknik adamın görev yaptığı West Ham United, son 16 yılda 8 kez teknik direktör değişikliğine gitti.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:35
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