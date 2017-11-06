Gabriel Jesus parlıyor
Manchester City’nin genç yıldızı Gabriel Jesus, Premier Lig’de çıktığı 20 maçta gösterdiği 14 gol, 5 asistlik performans ile göz dolduruyor.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:47
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Topal kadro dışı
Toplam 8
Yorum
Kerem Topalda Souzada normalde Fenerbahçenin orta sahasında oynayacak kalitede değil!!!
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Ne zaman gülecek yüzüm!
Toplam 9
Yorum
Mr. Black şansızlık mı? Fenerliler,i düğünümde oynatmam. Gerçi adamlardan çok yönetimin suçu var. Şenol Güneş olsa Feneri şampiyon yapar.Kafam karışık
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Uçan tekmeye sarı kart!
Toplam 11
Yorum
batuhan bozkurt kabahat sizin değil hala sizin gibilerini orada tutanların. örnek aldığın adamları iyi seçmişsin dün sivasta katledilen konya maçını yöneten
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