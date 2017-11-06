 Gabriel Jesus parlıyor – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    parlıyor

    Gabriel Jesus parlıyor

    Manchester City’nin genç yıldızı , Premier Lig’de çıktığı 20 maçta gösterdiği 14 gol, 5 asistlik performans ile göz dolduruyor.

    Manchester City'nin 2017 yılının Ocak ayında Palmeiras'tan transfer ettiği , mavi-beyazlılara geldiği dönemden bu yana takımına yaptığı katkılarla göz dolduruyor. Bu sezon Premier Lig'de 20 karşılaşmada ter döken genç yıldız, sergilediği 14 gol ve 5 asistlik performans ile City'i taşıyan isimler arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 2 gol atan Brezilyalı futbolcu, bu hafta ise ligde Manchester City'nin Arsenal'i 3-1 mağlup ettiği mücadelede takımının son golünü attı. 20 yaşındaki Jesus, İngiltere Premier Lig'de her 65 dakikada bir gole katkı yapıyor.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:47
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