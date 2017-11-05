 Manchester City'den üst üste 9. galibiyet – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Manchester City'den üst üste 9. galibiyet

    Manchester City'den üst üste 9. galibiyet

    İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, evinde Arsenal'ı 3-1 mağlup etti.

    Namağlup liderliğini sürdüren Manchester City, 11. hafta maçında Etihad Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.

    Karşılaşmanın 19. dakikasında Kevin de Bruyne'ün golüyle 1-0 öne geçen Manchester City, 50. dakikada Sergio Aguero'nun penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı.

    Arsenal, 65. dakikada Alexandre Lacazette'in bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi. Bu gole 74. dakikada Gabriel Jesus ile karşılık veren ev sahibi takım, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

    Manchester ekibinde forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 78. dakikada Raheem Sterling'in yerine oyuna girdi. Arsenal'da oynayan bir diğer Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

    Ligde üst üste 9. galibiyetini alan ve puanını 31'e çıkaran Manchester City, liderliğini sürdürdü. Arsenal ise 19 puanda kaldı.

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:02
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