Manchester City'den üst üste 9. galibiyet
İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, evinde Arsenal'ı 3-1 mağlup etti.
Namağlup liderliğini sürdüren Manchester City, 11. hafta maçında Etihad Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Kevin de Bruyne'ün golüyle 1-0 öne geçen Manchester City, 50. dakikada Sergio Aguero'nun penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Arsenal, 65. dakikada Alexandre Lacazette'in bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi. Bu gole 74. dakikada Gabriel Jesus ile karşılık veren ev sahibi takım, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Manchester ekibinde forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 78. dakikada Raheem Sterling'in yerine oyuna girdi. Arsenal'da oynayan bir diğer Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.
Ligde üst üste 9. galibiyetini alan ve puanını 31'e çıkaran Manchester City, liderliğini sürdürdü. Arsenal ise 19 puanda kaldı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:02
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F.Bahçe-G.Saray maçında tepki çeken hareket!
Toplam 15
Yorum
onur Bu hareketi yapan futbolcuyu takımında oynatan da buna göz yuman da suçlu.Alt yapıda önce şerefli olmayı öğretirsek futbol oymayı öğreniriz.
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Arda'lı Aslan!
Toplam 32
Yorum
Gerek Yok Bence ardaya gerek yok. ardanın kalitesi tartışılmaz ama bizim ihtiyacımız olan yer orası değil. sol bek lazım. asamoaha uğraşalım.
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''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Toplam 11
Yorum
DELIMAVI_951 Alex gibi kendi herşeyden büyük görüp oynamayan takımı bozan rvp volkan şener mehmet topal gibi oynamayan futbolcular cezalandır gönder.
Manchester City'den üst üste 9. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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