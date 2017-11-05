Chelsea, Manchester United'ı tek golle geçti
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea, evinde Manchester United'ı 1-0 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımı karşı karşıya getiren maçta Chelsea, sahasında Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.
Ligin 11. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 55. dakikasında rakip fileleri havalandıran İspanyol forvet Alvaro Morata, Chelsea'ye 1-0'lık galibiyeti getirdi.
Art arda 3. galibiyetini alan Chelsea, 22 puanla 4. sırada yer aldı. İkinci sırada bulunan 23 puanlı Manchester United'ın lider Manchester City ile arasındaki fark ise 8'e çıktı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:46
-
Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
Alex Hadi git artık neyi bekliyorsun kara bir bulut gibi çöktün üzerimize artık maç konuşmaya utanıyorum yeter artık git gelsin ERSUN HOCA
-
Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
AKP Karabulutlar takımı bir türlü bırakmıyor
-
F.Bahçe-G.Saray maçında tepki çeken hareket!
Toplam 15
Yorum
onur Bu hareketi yapan futbolcuyu takımında oynatan da buna göz yuman da suçlu.Alt yapıda önce şerefli olmayı öğretirsek futbol oymayı öğreniriz.
Chelsea, Manchester United'ı tek golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.