 Chelsea, Manchester United'ı tek golle geçti – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Chelsea, Manchester United'ı tek golle geçti

    Chelsea, Manchester United'ı tek golle geçti

    İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea, evinde Manchester United'ı 1-0 mağlup etti

    İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımı karşı karşıya getiren maçta Chelsea, sahasında Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

    Ligin 11. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

    İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 55. dakikasında rakip fileleri havalandıran İspanyol forvet Alvaro Morata, Chelsea'ye 1-0'lık galibiyeti getirdi.

    Art arda 3. galibiyetini alan Chelsea, 22 puanla 4. sırada yer aldı. İkinci sırada bulunan 23 puanlı Manchester United'ın lider Manchester City ile arasındaki fark ise 8'e çıktı.

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:46
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