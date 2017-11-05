Başkası her gün ağlar

MANCHESTER'ın hocası Moriunho, bugünkü Chelsea maçı öncesi takımdaki sakatların çokluğunu dert etmediklerini söyledi. "Başka teknik adam olsa bu durum için her gün ağlar" diyen Portekizli, "Onca eksiğe rağmen çok iyi iş çıkarıyoruz" yorumunda bulundu.