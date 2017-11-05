 Başkası her gün ağlar – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Başkası her gün ağlar

    Başkası her gün ağlar
    MANCHESTER'ın hocası Moriunho, bugünkü Chelsea maçı öncesi takımdaki sakatların çokluğunu dert etmediklerini söyledi. "Başka teknik adam olsa bu durum için her gün ağlar" diyen Portekizli, "Onca eksiğe rağmen çok iyi iş çıkarıyoruz" yorumunda bulundu.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:12
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