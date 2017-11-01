 Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu! – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    'nün yeni adresi belli oldu!

    Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu!

    Bundesliga'da Freiburg forması giyen ’nün devre arasında İngiltere’ye transfer olacağı öğrenildi.

    Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre Freiburg, ile ilgili kararını verdi. Alman ekibi, bir Premier Lig ekibiyle Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda anlaşma sağladı ve ön anlaşma imzalandı.

    Herhangi bir sürpriz olmazsa milli futbolcu Çağlar Söyüncü, futbol kariyerine Premier Lig'de devam edecek.

    Altınordu'dan Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü, 15-20 milyon Euro civarında bir bedelle Premier Lig'e transfer olacak.

    Hatırlanacağı gibi daha önce Çağlar Söyüncü'nün adı İngiliz ekibi Manchester City ile anılmıştı.

    21 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon Almanya Ligi'nde toplamda 11 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Çağlar, son olarak Stuttgart'a 3-0 kaybettikleri 10.hafta maçında kırmızı kart görmüştü.

    Öte yandan Freiburg'da yaşayan eski milli futbolcu Ali Güneş de, Çağlar'ın Liverpool, Chelsea ya da Manchester City ekiplerinden birine transfer olacağını söyledi.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:51
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