 Mesut'un çocukluk fotoğrafı olay oldu – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Mesut'un çocukluk fotoğrafı olay oldu

    Mesut'un çocukluk fotoğrafı olay oldu

    Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu ’in, 12 yaşındayken memleketi Zonguldak'ta hastane önünde babası ve ağabeyiyle çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

    'in, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde çekilen küçüklük fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü. Fotoğrafta Mesut Özil'in yanında kendisi gibi futbolcu olan ağabeyi Mutlu Özil ve babası Mustafa Özil yer aldı. Zonguldak'ın Devrek İlçesi Hışıroğlu Köyü'nden olan Özil ailesinin, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde bir yakınlarını ziyaret sırasında çekildiği öğrenildi.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:26
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