Mesut'un çocukluk fotoğrafı olay oldu

Mesut Özil'in, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde çekilen küçüklük fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü. Fotoğrafta Mesut Özil'in yanında kendisi gibi futbolcu olan ağabeyi Mutlu Özil ve babası Mustafa Özil yer aldı. Zonguldak'ın Devrek İlçesi Hışıroğlu Köyü'nden olan Özil ailesinin, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde bir yakınlarını ziyaret sırasında çekildiği öğrenildi.



