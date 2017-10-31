Mesut'un çocukluk fotoğrafı olay oldu
Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil’in, 12 yaşındayken memleketi Zonguldak'ta hastane önünde babası ve ağabeyiyle çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Mesut Özil'in, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde çekilen küçüklük fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü. Fotoğrafta Mesut Özil'in yanında kendisi gibi futbolcu olan ağabeyi Mutlu Özil ve babası Mustafa Özil yer aldı. Zonguldak'ın Devrek İlçesi Hışıroğlu Köyü'nden olan Özil ailesinin, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde bir yakınlarını ziyaret sırasında çekildiği öğrenildi.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:26
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Aykut Kocaman'dan Cenk Ergün'e cevap
Toplam 17
Yorum
KOCAMAN SUS ARTIK OYNATTIĞIN REZİL FUTBOLLA İLGİLENECEĞİNE CENK ERGÜN NE DEMİŞ ONA CEVAP VERME GAYRETİ İÇİNDESİN YAZIKLAR OLSUN.
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Devleri peşine taktı! İşte Fırtına'nın istediği rakam...
Toplam 22
Yorum
eko kardeş sana helal olsun yok 100 mi euro .bu çocuğun ederi fener alırsa 10 falan eder yurtdışına 6 dan yukarı kimse vermez okdrda abrtmayın
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Ahmet Çakar: "Aykut Kocaman yıldız düşmanıdır"
Toplam 10
Yorum
G. HAN Arkadaşların dediklerine katılıyorum.
Mesut'un çocukluk fotoğrafı olay oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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