 İngiltere'de gündem Alvaro Morata – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    İngiltere'de gündem Alvaro

    İngiltere'de gündem Alvaro Morata

    Alvaro Londra'dan değil ama 'den memnun. İngiltere'nin başkentinde nüfusun çok kalabalık olduğunu belirten Morata, insanların bu yüzden çok stresli olduğunu dile getirmişti. İspanyol forvet buna karşın, Chelsea'nin 10 yıllık sözleşme önermesi halinde bunu kabul edebileceğini söyledi.

    'nin İspanyol yıldızı , İtalyan basınına verdiği demeçle başına dert açtı. Hafta başında verdiği röportajda Londra'da yaşamanın kolay olmadığını belirten Morata, şehrin stres yüklü olduğunu da dile getirmişti. Morata'nın bu açıklamaları İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. Bu sezon başında 56 milyon Sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer olan Morata'nın kulüpteki geleceği merak konusu olmuştu.

    Yaşanan bu polemiklere son noktayı koyan isim yine Morata oldu. Morata, verdiği demecin yanlış anlaşıldığını ifade etti.Morata İngiltere'de yaşamaktan keyif aldığını ve ancak futbolu noktaladıktan sonra ülkesine döneceğini belirtti. İspanyol yıldız, Chelsea'nin kendisine 10 yıllık sözleşme önermesi halinde kabul edeceğini de dile getirdi.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:31
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