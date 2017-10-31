İngiltere'de gündem Alvaro Morata
Alvaro Morata Londra'dan değil ama Chelsea'den memnun. İngiltere'nin başkentinde nüfusun çok kalabalık olduğunu belirten Morata, insanların bu yüzden çok stresli olduğunu dile getirmişti. İspanyol forvet buna karşın, Chelsea'nin 10 yıllık sözleşme önermesi halinde bunu kabul edebileceğini söyledi.
Yaşanan bu polemiklere son noktayı koyan isim yine Morata oldu. Morata, verdiği demecin yanlış anlaşıldığını ifade etti.Morata İngiltere'de yaşamaktan keyif aldığını ve ancak futbolu noktaladıktan sonra ülkesine döneceğini belirtti. İspanyol yıldız, Chelsea'nin kendisine 10 yıllık sözleşme önermesi halinde kabul edeceğini de dile getirdi.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:31
-
Muslera'nın kaderi polisin elinde
Toplam 13
Yorum
Uğur Bjk Küfüre karşı olalımda arkadaşım, sahada ne topçu kalır,nede tribünde yönetici, bırakın bu işleri,
-
Muslera'nın kaderi polisin elinde
Toplam 13
Yorum
ismiMİZ kendi kendine diyip geçiştirilir o konu, göreceksiniz Caner den başka kimse ceza almayacak görüntülerden
-
Ahmet Çakar: "Aykut Kocaman yıldız düşmanıdır"
Toplam 8
Yorum
Sanlı Ahmet çakar haklı.aziz yıldırım ve aykut kocaman hemen fenerbahçe yi terketmeli.
İngiltere'de gündem Alvaro Morata haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.