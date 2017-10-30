 Federasyon görüntüden ceza veriyor – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Federasyon görüntüden ceza veriyor

    Federasyon görüntüden ceza veriyor

    İngiltere Futbol Federasyonu, - maçında yaşanan bir olaya görüntüden ceza vermeye hazırlanıyor.

    İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında oynanan - maçında ev sahibi takımın forvetiTroy Deeney, Joe Allen'a fiziki müdahalede bulunmuş ve iki futbolcu da olaydan sarı kart görerek kurtulmuştu. Ancak İngiltere Futbol Federasyonu, görüntülere dayanarak Watford forveti Deeney'ye 3 maç ceza vermeye hazırlanıyor. Görüntülerde Deeney'nin Allen'ın boğazını sıktığı ve ellerinin Allen'ın yüzünde olduğu açıkça görülüyor. Mücadelenin son dakikalarında yaşanan tartışmada Deeney, Allen'ın boğazını sarılmış ve elleriyle de yanaklarını sıkmıştı. Daha sonra ise iki takım futbolcuları da araya girerek olayın büyümesini engellemişti. Maçın ardından Allen'dan özür dileyen Deeney'in ceza almaktan kurtulamayacağı iddia edildi. Deeney 3 maç ceza alırsa Everton, West Ham United ve Newcastle United maçlarını kaçıracak.


    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:27
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