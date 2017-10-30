Federasyon görüntüden ceza veriyor
İngiltere Futbol Federasyonu, Watford-Stoke City maçında yaşanan bir olaya görüntüden ceza vermeye hazırlanıyor.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:27
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Galatasaray "büyük" maç kazanamıyor
Toplam 4
Yorum
Özgür Nasıl kazansın tudor hoca değilki anca düzgün giden takımı sabote eder topu gomiş e ulsştıran tek topçu rodriges o da yedek
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Kral çıplak!
Toplam 7
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BJK1903 BJK ya yapılanlar, şimdi GS ye yapılıyor.Taraflı maç yöneten hakemler.
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 33
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Yargı Caner hakemin kulağına mı fısıldamıştı? (!)
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