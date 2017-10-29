 Klopp'un yeni gözdesi: Lainez – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Klopp'un yeni gözdesi: Lainez

    Klopp'un yeni gözdesi: Lainez

    Teknik Direktörü , Meksika'da Club America forması giyen 'i transfer etmek istiyor.

    İngiltere Premier Lig takımlarından 'un menajeri Jurgen Klopp yeni prensini buldu. FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alman menajerin radarına girdi.

    ESPN Deportes'e göre; Liverpool'un scout ekibi Meksika Ligi takımlarından Club America forması giyen genç yıldızı Merseyside kulübüne getirmek için her şeyi yapıyor.

    Geçtiğimiz sezon 16 yaşında ilk kez a takımda boy gösteren Lainez ayrıca The Guardian'ın "Dünyanın en yetenekli 60 oyuncusu" listesinde de kendisine yer bulmuştu.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:04
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