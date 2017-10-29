Klopp'un yeni gözdesi: Lainez
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Meksika'da Club America forması giyen Diego Lainez'i transfer etmek istiyor.
ESPN Deportes'e göre; Liverpool'un scout ekibi Meksika Ligi takımlarından Club America forması giyen genç yıldızı Merseyside kulübüne getirmek için her şeyi yapıyor.
Geçtiğimiz sezon 16 yaşında ilk kez a takımda boy gösteren Lainez ayrıca The Guardian'ın "Dünyanın en yetenekli 60 oyuncusu" listesinde de kendisine yer bulmuştu.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:04
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Rakibi üzerine çekmeliydi
Toplam 1
Yorum
Osman Güngör silivri Erman hocam acaba Şenol Güneş in aklı milli takım da mı kaldı
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Çalımbay, G.Saray şansızlığını kırmak istiyor
Toplam 7
Yorum
erol bu adam hayatı boyu gs yı yenemiyecek.
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Her şey Tudor için
Toplam 2
Yorum
garaudy fb macindan bir puan iyi olur demistim.trabzon.basak.bjk.maclarindan 3 puan ancak aliriz.tudor ekstra şeyler yapamiyor.malesef işimiz zor
Klopp'un yeni gözdesi: Lainez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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