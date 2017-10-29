 Berkay Özcan, Premier Lig yolcusu! – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    , Premier Lig yolcusu!

    Berkay Özcan, Premier Lig yolcusu!

    Bundesliga'da Stuttgart forması giyen 19 yaşındaki , ile transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.

    İngiltere Premier Lig takımlarından , Stuttgart'ta forma giyen 19 yaşındaki Türk orta saha ile ilgileniyor.

    beİN Sport'a konuşan Türkiye U21 Milli Takımı oyuncusu, "Menajerim ve ben Arsenal ile görüşüyoruz. Son 2 sezondur maçlarıma scout gönderiyorlar ve beni izliyorlar. Arsenal'e katılmak için doğru zaman olduğundan emin değilim" ifadelerini kullandı.

    İngiliz ekibinde ilk 11'de forma şansı bulamamaktan çekindiğini dile getiren genç yetenek, "Belki benim için henüz erken. Kendimi burada kanıtlamak ve öncelikle geliştirmek istiyorum" şeklinde konuştu. Orta sahanın ortasında oynayan genç futbolcu, "Arsenal, gelecekte transfer olmayı isteyeceğim bir kulüp. Hedefime ulaşmakta Allah bana yardımcı olacaktır" dedi.

    Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ile arkadaşlığı olduğunu dile getiren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Almanya'ya geldiğinde fırsat buldukça görüşürüz. Aynı kafeye gidiyoruz, birkaç kez karşılaştık ve saç şekillerimiz de aynı" sözlerini sarfetti.

    Stuttgart altyapısında yetişen Berkay Özcan, 2016 yılında profesyonel oldu.

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:09
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