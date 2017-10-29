Berkay Özcan, Premier Lig yolcusu!
Bundesliga'da Stuttgart forması giyen 19 yaşındaki Berkay Özcan, Arsenal ile transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.
beİN Sport'a konuşan Türkiye U21 Milli Takımı oyuncusu, "Menajerim ve ben Arsenal ile görüşüyoruz. Son 2 sezondur maçlarıma scout gönderiyorlar ve beni izliyorlar. Arsenal'e katılmak için doğru zaman olduğundan emin değilim" ifadelerini kullandı.
İngiliz ekibinde ilk 11'de forma şansı bulamamaktan çekindiğini dile getiren genç yetenek, "Belki benim için henüz erken. Kendimi burada kanıtlamak ve öncelikle geliştirmek istiyorum" şeklinde konuştu. Orta sahanın ortasında oynayan genç futbolcu, "Arsenal, gelecekte transfer olmayı isteyeceğim bir kulüp. Hedefime ulaşmakta Allah bana yardımcı olacaktır" dedi.
Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ile arkadaşlığı olduğunu dile getiren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Almanya'ya geldiğinde fırsat buldukça görüşürüz. Aynı kafeye gidiyoruz, birkaç kez karşılaştık ve saç şekillerimiz de aynı" sözlerini sarfetti.
Stuttgart altyapısında yetişen Berkay Özcan, 2016 yılında profesyonel oldu.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:09
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''İnşallah Ali Koç kongrede başkan seçilir''
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Demokrasi , çogulculuk varsa Ali Koç secilir ! Yoksa,, söz biter !
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4 büyüklerden 29 Ekim mesajı
Toplam 2
Yorum
kartal simdilik lig bitt. sampyon lıgine bakalım saat farkından dolayı tum dunya bjk macını izleyecek .
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''İnşallah Ali Koç kongrede başkan seçilir''
Toplam 3
Yorum
fb alikoç sadettin saran el ele versin fenerimiz uçar,kurtarın artık feneri şu azizin elinden
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