 Manchester United'ı Martial kurtardı – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Manchester United'ı Martial kurtardı

    Manchester United'ı Martial kurtardı

    Premier Lig'in 10. haftasının dev maçını, Anthony Martial'in son dakikalarda attığı golle Manchester United kazandı.

    Premier Lig'in 10. haftasında zirveyi ilgilendiren maçta Manchester United, Old Trafford'da Tottenham ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlik sona erdi. Manchester'da ikinci yarıda 70. dakikada Marcus Rashford'un yerine giren Anthony Martial, 81. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Manchester United, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mourinho'nun öğrencileri ayrıca evinde galibiyet ve gol yememe serisini de sürdürdü.

    United, bu maçla birlikte ligdeki galibiyet sayısını 7'ye çıkarırken, Tottenham da 2. mağlubiyetini aldı.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:18
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