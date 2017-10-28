Manchester United'ı Martial kurtardı
Premier Lig'in 10. haftasının dev maçını, Anthony Martial'in son dakikalarda attığı golle Manchester United kazandı.
Premier Lig'in 10. haftasında zirveyi ilgilendiren maçta Manchester United, Old Trafford'da Tottenham ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlik sona erdi. Manchester'da ikinci yarıda 70. dakikada Marcus Rashford'un yerine giren Anthony Martial, 81. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Manchester United, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mourinho'nun öğrencileri ayrıca evinde galibiyet ve gol yememe serisini de sürdürdü.
United, bu maçla birlikte ligdeki galibiyet sayısını 7'ye çıkarırken, Tottenham da 2. mağlubiyetini aldı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:18
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Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş
Toplam 13
Yorum
TFF ye yazıklar olsunnnn BU TFF ye yazıklar olsun..onlarda tsUN yenilmesinin istediler.bu yakup kayış GS için bunun yapmış olamazmı..bu adamın konuşmaları okunsun.du
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Medel + Negredo 20 milyon €
Toplam 11
Yorum
taner fikret başkanın yerinde olsam artıok millitakıma bjk taşlı yıldızları göndermeyip bu cezaları veto ederim
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İngilizler'in umudu 17'lik Türk
Toplam 4
Yorum
sönmez neden ilgilensinler ki Türkiye başarılı olur sonra ve fatih terimler nasıl gereksiz yere para yiyebilirler Tff fe ne yapar sonra Yazıkkk
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