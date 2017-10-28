Manchester United'ı Martial kurtardı

Premier Lig'in 10. haftasında zirveyi ilgilendiren maçta Manchester United, Old Trafford'da Tottenham ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlik sona erdi. Manchester'da ikinci yarıda 70. dakikada Marcus Rashford'un yerine giren Anthony Martial, 81. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Manchester United, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mourinho'nun öğrencileri ayrıca evinde galibiyet ve gol yememe serisini de sürdürdü.



United, bu maçla birlikte ligdeki galibiyet sayısını 7'ye çıkarırken, Tottenham da 2. mağlubiyetini aldı.