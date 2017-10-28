City, galibiyet serisine devam etti
Manchester City, Premier Lig’in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı West Bromwich Albion'ı 3-2 mağlup ederek, üst üste 8. galibiyetini aldı.
Premier Lig'in 10. haftasında namağlup liderliğini sürdüren Manchester City, West Bromwich Albion'a konuk oldu. Müsabakayı 3-2 kazanan City, puanını 28'e çıkararak, üst üste 8. galibiyetini elde etti. West Bromwich ise 10 puanda kaldı. Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Leroy Sane, 15. dakikada Fernandinho ve 64. dakikada Raheem Sterling kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 13. dakikada Jay Rodriguez ile 90. dakikada Matt Phillips attı.
Manchester'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da oyuna 82. dakikada Gabriel Jesus'un yerine girdi.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:58
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Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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