City, galibiyet serisine devam etti

Premier Lig'in 10. haftasında namağlup liderliğini sürdüren Manchester City, West Bromwich Albion'a konuk oldu. Müsabakayı 3-2 kazanan City, puanını 28'e çıkararak, üst üste 8. galibiyetini elde etti. West Bromwich ise 10 puanda kaldı. Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Leroy Sane, 15. dakikada Fernandinho ve 64. dakikada Raheem Sterling kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 13. dakikada Jay Rodriguez ile 90. dakikada Matt Phillips attı.

Manchester'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da oyuna 82. dakikada Gabriel Jesus'un yerine girdi.