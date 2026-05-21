Fransa’dan Bursaspor’a

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e çıkan Bursaspor, santrfor transferi için Fransa'ya üs kurdu. Timsahların, Fransa 2. Lig'inden Guingamp forması giyen Louis Mafouta için girişimlere başladığı öğrenildi. Sözleşmesi 2028'de sona erecek olan Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı 31 yaşındaki Mafouta'nın da Bursa'ya sıcak baktığı bildirildi. Tecrübeli forvet, bu sezon oynadığı 36 karşılaşmada 15 gol atarken, 3 de asist yaptı. 33 kez de milli formayı giyen Mafouta, 16 gol katkısı sağlamayı başardı.