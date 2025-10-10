Buca 3 puanla tanışmak istiyor

2. Lig Beyaz Grup’ta üst üste 5 mağlubiyetle son sıraya demir atan ve geçen haftayı da BAY geçen Bucaspor 1928, pazar günü şanssızlığını kırmak istiyor. Sadece ligde ilk haftada 1 puan alan İzmir ekibi, pazar günü konuk olacağı Kepezspor’u devirip 3 puanla tanışmak istiyor.
2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste 5 mağlubiyetle son sıraya demir atan ve geçen haftayı da BAY geçen Bucaspor 1928, pazar günü şanssızlığını kırmak istiyor. Sadece ligde ilk haftada 1 puan alan İzmir ekibi, pazar günü konuk olacağı Kepezspor'u devirip 3 puanla tanışmak istiyor.