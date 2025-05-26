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Haberler TFF 2. Lig Elazığspor-Vanspor MAÇI TIKLA İZLE | Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Elazığspor-Vanspor MAÇI TIKLA İZLE | Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor karşı karşıya gelecek. 1. Lig'e yükselmek için kıyasıya rekabetin devam ettiği haftada iki takım da kazanan taraf olmayı amaçlıyor. çift maç usulüne göre oynanacak turda ilk maçı 4-1 kazanan Van ekibi, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koymak isteyen Elazığspor ise iç saha avantajını kullanarak tur umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 10:22
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Elazığspor-Vanspor MAÇI TIKLA İZLE | Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Artı Değer Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor karşı karşıya gelecek. 1. Lig'e yükselmek için mücadele etmeyi sürdüren iki takım da heyecan dolu eşleşmede turu geçen taraf olmayı amaçlıyor. İki maç usulüne göre oynanacak play-off turunda ilk maçı 4-1 kazanan Vanspor, skor avantajını kullanmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda etkili bir oyun ortaya koymak isteyen Van ekibi, turu geçen taraf olamyı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda istediği sonucu alamayan, ancak rövanş maçı öncesi moralli olmayı hedefleyen Elazığspor ise kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Heyecan dolu mücadeleye kısa bir süre kala futbolseverler Elazığspor-Vanspor maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR-ARTI DEĞER VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig play-off 3. turunda oynanacak Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor maçı 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR-ARTI DEĞER VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 15. RANDEVU

Tarihleri boyunca 14 defa karşı karşıya gelen Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor, Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında 15. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 3 karşılaşmayı Vanspor kazanırken, 7 mücadeleyi de Elazığspor üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor maçının hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk'ün yardımcılıklarını Murat Temel ve Kadir Beyaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Emre Kaan Çalışkan üstlenecek.

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