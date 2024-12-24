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Menemen’in hasret
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona müthiş bir başlangıç yapıp ilk haftalarda liderlik koltuğuna oturan Menemen FK, son 6 maçını kazanamadı. Son olarak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler galibiyet hasretini dindiremedi. Bu sonuçla devreyi 31 puanla 4'üncü sırada tamamlayan İzmir ekibi, lider Serik Belediyespor'un 11 puan gerisine düştü.
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