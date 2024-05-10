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TFF 2. Lig play-off 2. tur maç programı belli oldu

TFF 2. Lig play-off 2. tur maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak eşleşmelerin ilk maçları 13 Mayıs'ta, rövanş müsabakaları ise 17 Mayıs'ta oynanacak.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 19:59
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TFF 2. Lig play-off 2. tur maç programı belli oldu

TFF 2. Lig play-off 2. tur maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak eşleşmelerin ilk maçları 13 Mayıs'ta, rövanş müsabakaları ise 17 Mayıs'ta oynanacak.

Maçların programı şu şekilde:

13 Mayıs Pazartesi:

20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-1461 Trabzon FK (Mersin)

20.00 Anagold 24Erzincanspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzincan 13 Şubat)

17 Mayıs Cuma:

15.30 1461 Trabzon FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor (Iğdır Şehir)

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