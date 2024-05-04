Haberler TFF 2. Lig Vanspor sahadan çekildi!

Vanspor sahadan çekildi!

TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi. İşte yapılan açıklama...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 15:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vanspor sahadan çekildi!

TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi.

Bursaspor karşılaşmasına çıkan Van Spor, ilk dakikada hareketsiz kaldı. 20 dakika sahada kalan oyuncular daha sonra sahadan çekildi.

Van Spor, Bursaspor karşılaşmasından önce şu şekilde bir açıklama yapmıştı;

G.Saray yılın bombasını patlatıyor! Temasa geçildi
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için kararını verdi!
DİĞER
THY Euroleague'de olaylı maç! Fenerbahçe Beko - Monaco maçıda parke karıştı | Taraftarla oyuncular birbirine girdi...
Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi'ni ne zaman ziyaret edecek? 18 yıl sonra ilk olacak
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti
F.Bahçe peşine düşmüştü! Bonservisi belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Diyarbekir galip
Nazilli'den G.Saray örneği
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 4 MAYIS rakamları
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUCU | THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri ASİL VE YEDEKLER isim listesi
Emlak Konut Evleri Arnavutköy kura çekilişi canlı izle
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vanspor sahadan çekildi! Vanspor sahadan çekildi! 15:44
Aston Villa kararını verdi! Zaniolo... Aston Villa kararını verdi! Zaniolo... 15:26
Beşiktaş'a durmak yok! Beşiktaş'a durmak yok! 15:17
Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda? 14:51
Samsunspor - Trabzonspor maçı detayları! Samsunspor - Trabzonspor maçı detayları! 14:48
Roma - Juventus maçı ne zaman? Roma - Juventus maçı ne zaman? 14:12
Daha Eski
Milan - Genoa maçı ne zaman? Milan - Genoa maçı ne zaman? 14:09
Hellas Verona - Fiorentina maçı ne zaman? Hellas Verona - Fiorentina maçı ne zaman? 14:05
Empoli - Frosinone maçı ne zaman? Empoli - Frosinone maçı ne zaman? 14:01
Cagliari - Lecce maçı ne zaman? Cagliari - Lecce maçı ne zaman? 13:57
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti 13:46
Heidenheim - Mainz maçı ne zaman? Heidenheim - Mainz maçı ne zaman? 13:45