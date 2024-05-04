Vanspor sahadan çekildi!

TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi.

Bursaspor karşılaşmasına çıkan Van Spor, ilk dakikada hareketsiz kaldı. 20 dakika sahada kalan oyuncular daha sonra sahadan çekildi.

Van Spor, Bursaspor karşılaşmasından önce şu şekilde bir açıklama yapmıştı;

Değerli Futbol Camiası;Kamuoyunun da malumu olduğu üzere bugün bir sezonluk emeklerin karşılığını alınacağı gün iken maalesef futbol camiası haftalardır ciddi bir manipülasyonla karşı karşıyadır.Alınan duyumlara göre Serik Spor ve Esenler Erokspor müsabakasına Serik Spor… pic.twitter.com/exZvHaAc1D