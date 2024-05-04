Haberler TFF 2. Lig TFF 2. Lig play-off eşleşmeleri belli oldu!

TFF 2. Lig play-off eşleşmeleri belli oldu!

TFF 2. Lig'de play-off eşleşmeleri ve 1. tur maç programı belli oldu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 20:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF 2. Lig play-off eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre müsabakalar tek maç eleme usulüne göre, ligi 3. ve 4. sırada bitiren takımların sahasında oynanacak.

Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak play-off 1. tur maçlarının programı şu şekilde:

Beyaz Grup:

15.30 1461 Trabzon FK-Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim)

20.00 Bucaspor 1928-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)

Kırmızı Grup:

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İstenderunspor (Iğdır Şehir)

20.00 Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

Karadeniz derbisinde kazanan Samsunspor!
Aston Villa kararını verdi! Zaniolo...
DİĞER
Birçok kişi bilmiyordu... Onu Seda Sayan olarak tanıyoruz! Seda Sayan’ın gerçek ismini biliyor musunuz?
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist imha edildi
Gol düellosunda kazanan yok
Arda Güler'li R. Madrid evinde kazandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cem Kavçak: Erokspor maçında...
Vanspor sahadan çekildi!
GREEN CARD 2025 SONUÇ EKRANI AÇILDI!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (4 Mayıs)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 4 MAYIS rakamları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F1 Miami GP'nin sprint yarışını Verstappen kazandı! F1 Miami GP'nin sprint yarışını Verstappen kazandı! 20:27
G.Saray'da Mertens gelişmesi! Antrenmanda... G.Saray'da Mertens gelişmesi! Antrenmanda... 20:18
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! 20:11
TFF 2. Lig play-off eşleşmeleri belli oldu! TFF 2. Lig play-off eşleşmeleri belli oldu! 19:49
Dortmund farklı kazandı Dortmund farklı kazandı 19:27
Bayern deplasmanda kayıp Bayern deplasmanda kayıp 19:19
Daha Eski
G.Saray Ekmas uzatmalarda kazandı G.Saray Ekmas uzatmalarda kazandı 19:16
Arda Güler'li R. Madrid evinde kazandı Arda Güler'li R. Madrid evinde kazandı 19:10
Samsunspor Trabzonspor maçı CANLI Samsunspor Trabzonspor maçı CANLI 18:57
Avcı'dan Denswil sözleri! 11'de neden yok? Avcı'dan Denswil sözleri! 11'de neden yok? 18:34
Kayserispor - F. Karagümrük | CANLI Kayserispor - F. Karagümrük | CANLI 18:20
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu 17:26