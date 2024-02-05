Maçta ilginç anlar! Elinde cep telefonuyla koşarken görüntülendi

Denizlispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'u ağırladı.

Mücadelenin en çok konuşulan anı ise yeşil siyahlı ekip futbolcusu Emre Sağlık'ın elinde cep telefonuyla sahadaki görüntüsü oldu.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Denizlispor'un futbolcusu Emre Sağlık, devre arasında top toplayıcı çocuğun düşürdüğü cep telefonunu ikinci yarı başladığında çimde buldu. Telefonu alıp bir süre elinde telefonla maça devam eden futbolcu, oyun durduğunda telefonu top toplayıcıya teslim etti.

Emre Sağlık'ın bu görüntüsü ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.