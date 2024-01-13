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Denizlispor'dan transfer yasağı açıklaması

Son dakika spor haberleri... Trendyol 2. Lig takımlarından Denizlispor, kulübün transfer yasağı aldığına ilişkin çıkan haberler üzerine bir açıklama yayımladı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 12:29
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Denizlispor'dan transfer yasağı açıklaması

Trendyol 2. Lig ekiplerinden Denizlispor, transfer yasağıyla ilgili çıkan haberlere yönelik resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüze FIFA tarafından yeni bir transfer yasağı getirildiği şeklinde bazı basın yayın organları ve sosyal medyada çıkan haberler doğru değildir. Kulübümüze daha önce verilen 2 dönem transfer yasağı devam etmekte olup, kalıcı transfer yasağımız bulunmadığı için borç ödendiği taktirde transfer yasağımız kalkacaktır. Kulübümüzle ilgili yeni bir transfer yasağının söz konusu olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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