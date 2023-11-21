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Yılmaz Vural Menemen FK'da fark yarattı

Son dakika spor haberleri... TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK, teknik direktörlük koltuğuna Yılmaz Vural'ı oturtturduktan sonra çıkış yakaladı. Vural yönetiminde 3 maça çıkan İzmir ekibi, bu maçlardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkararak 7 puan topladı. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 11:48 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 11:49
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Yılmaz Vural Menemen FK'da fark yarattı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla Teknik Direktör Cenk Laleci yönetiminde başlayan Menemen FK, ilk 10 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 42 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Daha sonra takımın başına Yılmaz Vural'ı getiren sarı-lacivertli yönetim, istediği sonuçları elde etmeye başladı. 70 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, Menemen FK'nın başında 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puan topladı.

Yılmaz Vural'dan önce 12. sıraya kadar gerileyen Menemen FK, Vural sonrası 4 sıra birden yükselip 19 puanla 8. basamağa yerleşti.

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