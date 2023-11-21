Yılmaz Vural Menemen FK'da fark yarattı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla Teknik Direktör Cenk Laleci yönetiminde başlayan Menemen FK, ilk 10 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 42 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Daha sonra takımın başına Yılmaz Vural'ı getiren sarı-lacivertli yönetim, istediği sonuçları elde etmeye başladı. 70 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, Menemen FK'nın başında 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puan topladı.

Yılmaz Vural'dan önce 12. sıraya kadar gerileyen Menemen FK, Vural sonrası 4 sıra birden yükselip 19 puanla 8. basamağa yerleşti.