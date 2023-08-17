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Kapı gibi ön libero Atamer

Beşiktaş altyapısından yetişen ve TFF 2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'la kontratının son yılına giren Atamer Bilgin, transferin gözdesi oldu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Kapı gibi ön libero Atamer

Beşiktaş altyapısından yetişen ve TFF 2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'la kontratının son yılına giren Atamer Bilgin, transferin gözdesi oldu. 1. Lig ve Süper Lig kulüplerinin radarına giren, ön liberoda oynayan 22 yaşındaki genç futbolcu, hücuma verdiği katkı ile de dikkat çekiyor. Bu özellikleriyle Beşiktaşlı Atiba'ya benzetilen Atamer, sağ bek ve stoperde de oynayabiliyor. Kariyerinde 6 kulüp bulunan Bilgin, 72 maçta, 4 gol ve 1 asist katkısı sağladı. Genç yıldız adayı, U17 Milli Takımı'nda da 6 kez forma giydi.

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