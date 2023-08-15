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Zafer Urfa'nın

Sarı-yeşilliler, sahasında Altay’ı Muhammet Arslantaş ve Abdullah Aydın’ın golleriyle yenerek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 06:50
Zafer Urfa'nın

Trendyol 1. Lig'e play-off şampiyonu olarak geri dönen Şanlıurfaspor macerasına galibiyetle başladı. Yaklaşık 40 derecelik sıcaklıkta oynanan mücadelede evinde Altay'ı konuk eden sarı-yeşilliler, rakibini 2-1 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan Güneydoğu temsilcisi, henüz 6. dakikada Muhammet Arslantaş'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı Bu skorla sona erdi. Şanlıurfaspor, 58'de Abdullah Aydın ile Altay ağlarına bir gol daha gönmderdi ve skoru 2-0 yaptı.

PAIXAO'NUN GOLÜ YETMEDİ

Altay, 63. dakikada 38 yaşındaki yıldız ismi Marco Paixao ile bir gol daha buldu ancak bu gol skoru çevirmeye yetmedi. 90 dakika sonunda sahadan galibiyetle ayrılan Şanlıurfaspor, yeniden döndüğü Trendyol 1. Lig'e galibiyetle başlamış oldu. Ev sahibi ekip gelecek hafta deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak, Altay ise sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.

TURAN: BAŞLANGIÇ ÖNEMLİYDİ

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Zafer Turan, sezona galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirtti. Tecrübeli hoca, "Zor bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. İlk yarıda golü bularak maçı çözdük. Kazanmak ve sezona 3 puanla başlamak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

KOKOVIC: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Ligdeki ilk maçından 1-0'lık Sakaryaspor yenilgisiyle ayrılan Göztepe'de teknik direktör Radomir Kokovic, umutlu konuştu. Hırvat çalıştırıcı "Takıma katılan çok fazla yeni oyuncumuz var ve yeni oyuncularımız bir adaptasyon süreci geçiriyorlar. Tabii ki de daha iyi bir takım olmak, taraftarlarımızın gurur duyacağı bir takım olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasını yaptı. Kokovic, kendi sahalarında oynamaya başlayınca daha iyi sonuçlar alacaklarını kaydetti.

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