Özer Hurmacı Bursaspor'da

Bursaspor, eski futbolcusu Özer Hurmacı ile anlaştı. Timsah'tan ayrıldıktan sonra 1,5 yıl önce futbolu bıraktığını açıklayan Hurmacı, yeniden Bursa'ya döndü. Statü gereği; başka bir kulüple imzalamadığından, transfer tahtası kapalı olan yeşilbeyazlılarla kontrat imzalama hakkı bulunan 36 yaşındaki 10 numara, yapılan anlaşmayla tekrar Timsah oldu.
Bursaspor, eski futbolcusu Özer Hurmacı ile anlaştı. Timsah'tan ayrıldıktan sonra 1,5 yıl önce futbolu bıraktığını açıklayan Hurmacı, yeniden Bursa'ya döndü. Statü gereği; başka bir kulüple imzalamadığından, transfer tahtası kapalı olan yeşilbeyazlılarla kontrat imzalama hakkı bulunan 36 yaşındaki 10 numara, yapılan anlaşmayla tekrar Timsah oldu.