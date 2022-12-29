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Özer Hurmacı Bursaspor'da

Bursaspor, eski futbolcusu Özer Hurmacı ile anlaştı. Timsah'tan ayrıldıktan sonra 1,5 yıl önce futbolu bıraktığını açıklayan Hurmacı, yeniden Bursa'ya döndü. Statü gereği; başka bir kulüple imzalamadığından, transfer tahtası kapalı olan yeşilbeyazlılarla kontrat imzalama hakkı bulunan 36 yaşındaki 10 numara, yapılan anlaşmayla tekrar Timsah oldu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Özer Hurmacı Bursaspor'da
Bursaspor, eski futbolcusu Özer Hurmacı ile anlaştı. Timsah'tan ayrıldıktan sonra 1,5 yıl önce futbolu bıraktığını açıklayan Hurmacı, yeniden Bursa'ya döndü. Statü gereği; başka bir kulüple imzalamadığından, transfer tahtası kapalı olan yeşilbeyazlılarla kontrat imzalama hakkı bulunan 36 yaşındaki 10 numara, yapılan anlaşmayla tekrar Timsah oldu.
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