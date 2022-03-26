Sakarya hazır

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa koşan Sakaryaspor, geri sayıma geçti. Son olarak evinde Adıyaman'ı yenen Tatangalar, bugün play-off hesapları yapan 6. sıradaki Afyonspor'a konuk olacak. Ligde son 8 haftaya takipçisi 1461 Trabzon'un 4 puan önünde lider giren yeşil-siyahlılar, Afyon'da kayıp istemiyor. 8 maçtır namağlup olan ve üst üste 3 maçından galibiyetle ayrılan Sakarya ekibinde teknik direktör Ercüment Coşkundere, 1. Lig için son düzlüğe girdiklerini söyledi. Coşkundere, "Final gibi bir maça çıkacağız. Şampiyonluk iddiamızı sürdürmek için galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz" diye umut dağıttı.