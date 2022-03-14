Haberler TFF 2. Lig Uşakspor'da Ümit Karan dönemi

Uşakspor'da Ümit Karan dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadelesini sürdüren ve küme düşme potasından uzaklaşmayı hedefleyen Uşakspor'da Ümit Karan dönemi resmen başladı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 10:10
Uşakspor'da Ümit Karan dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Uşakspor, sosyal medya hesabı üzerinden yeni teknik direktörünü açıkladı.

Kırmızı siyahlı ekip, futbolculuk döneminde Galatasaray ve A Milli Takımda forma terleten 45 yaşındaki Ümit Karan'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Uşakspor yaptığı açıklamada, "Uşakspor Futbol Kulübümüz, Teknik Direktörlük konusunda Ümit Karan ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Ümit Hocamıza görevlerinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

DİĞER
Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? UEFA Avrupa Ligi (Barça-GS) Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte tüm bilgiler
Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine korku dolu anlar yaşattı evinin kapısını baltayla kırdı! Seval Bazencir işte böyle kurtuldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor