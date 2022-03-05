Haberler TFF 2. Lig Niğde Anadolu - Sakaryaspor 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Niğde Anadolu - Sakaryaspor 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta heyecan devam ediyor. Zorlu mücadelede Sakaryaspor deplasmanda Niğde Anadolu ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen müsabakayı 3-2 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 16:24
Niğde Anadolu - Sakaryaspor 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Niğde Anadolu ile Sakaryaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kozlarını paylaştı. Kırşehir Ahi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Burak Süleyman, 29. dakikada Ömer Bozan ve 60. dakikada Ozan Sol kaydetti. Niğde Belediye'nin golleri 45+1. dakikada Burak Albayrak ve 52. dakikada Sarper Çağlar'dan geldi.

Sakaryaspor'da Eyüpcan Delibalta 48. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Sakaryaspor 62 puanla liderliğini sürdürdü. Niğde Anadolu ise 14 puanda kaldı.

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