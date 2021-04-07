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Şampiyon çıkabilir

Beyaz Grup’ta , Kırmızı Grup’ta kazanır ve rakipler takılırsa mutlu sona ulaşacaklar

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 23:24 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Şampiyon çıkabilir

MİSLİ.COM 2. Lig'de bugün iki şampiyon birden çıkabilir. Beyaz Grup'ta 76 puanla lider olan , Şanlıurfa'yı yendiği takdirde, Trabzon'un kaybını bekliyor.

59 puanlı Hekimoğlu, Çorum'da puan kaybı yaşarsa Manisa FK şampiyon olacak. Kırmızı Grup'ta ise 75 puanlı , Etimesgut deplasmanında galip gelirse rakipleri 57'şer puanlı ile Sakarya'nın kaybını bekleyecek. Gerçekleşirse mutlu sona ulaşacaklar.

MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı ve 2. Lig Beyaz Grup'ta 32. hafta maçları oynanacak. Karşılaşmalar 15.00'te.
MİSLİ.COM 3. Lig'de bugün sadece 4. Grup'ta maçlar oynanacak. Diğer üç grup ise yarın çıkacak.
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