Şampiyon çıkabilir

MİSLİ.COM 2. Lig'de bugün iki şampiyon birden çıkabilir. Beyaz Grup'ta 76 puanla lider olan Manisa FK, Şanlıurfa'yı yendiği takdirde, Hekimoğlu Trabzon'un kaybını bekliyor.



59 puanlı Hekimoğlu, Çorum'da puan kaybı yaşarsa Manisa FK şampiyon olacak. Kırmızı Grup'ta ise 75 puanlı Eyüpspor, Etimesgut deplasmanında galip gelirse rakipleri 57'şer puanlı Van ile Sakarya'nın kaybını bekleyecek. Gerçekleşirse mutlu sona ulaşacaklar.



MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı ve 2. Lig Beyaz Grup'ta 32. hafta maçları oynanacak. Karşılaşmalar 15.00'te.

MİSLİ.COM 3. Lig'de bugün sadece 4. Grup'ta maçlar oynanacak. Diğer üç grup ise yarın çıkacak.

ADANA Demirspor, Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.