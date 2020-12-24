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Son 13’te yıkıldı

Lider Eyüp, son 13 dakikaya 2-0 önde girdiği karşılaşmada .’yle 2-2 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:51 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Son 13’te yıkıldı

'ta heyecan kasırgasına sahne olan maçta, lider Eyüpspor, Sivas'ta galibiyeti koruyamadı. temsilcisi 9'da Onur ve 48'de Muhammed'in golleriyle 2-0'lık üstünlük sağladı. Maçın sonlarına doğru baskısını artıran ., 77'de Uğur'la farkı bire indirdi. Ardından 90. Dakikada kazanılan penaltıda Ali Say'ın golüyle müthiş bir geri dönüşe imza atıp, güçlü rakibinden 1 puanı kaptı.

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