Kırmızı Grup'ta heyecan kasırgasına sahne olan maçta, lider Eyüpspor, Sivas'ta galibiyeti koruyamadı. İstanbul temsilcisi 9'da Onur ve 48'de Muhammed'in golleriyle 2-0'lık üstünlük sağladı. Maçın sonlarına doğru baskısını artıran Sivas Bld., 77'de Uğur'la farkı bire indirdi. Ardından 90. Dakikada kazanılan penaltıda Ali Say'ın golüyle müthiş bir geri dönüşe imza atıp, güçlü rakibinden 1 puanı kaptı.
Son 13’te yıkıldı
Lider Eyüp, son 13 dakikaya 2-0 önde girdiği karşılaşmada Sivas Bld.’yle 2-2 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:51 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50