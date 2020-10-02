Sivas Belediyespor Van maçına hazır

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan yeşil-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Yeşil-beyazlı ekip bu gece kara yolu ile Van'a gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Van Spor ile Sivas Belediyespor, arasında 4 Ekim Pazar günü oynanacak olan maç saat 14.30'da başlayacak. Van Atatürk Stadyumundaki karşılaşmayı Kocaeli bölgesi hakemlerinden Sait Tuzcu yönetecek.