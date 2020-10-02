Haberler TFF 2. Lig Sivas Belediyespor Van maçına hazır

Van maçına hazır

, 2. Lig kırmızı grubun 3. hafta maçında deplasmanda Van Spor Futbol Kulübü’ne konuk olacak. Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 17:33
Sivas Belediyespor Van maçına hazır
2. Lig'de pazar günü deplasmanda Van Spor Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan yeşil-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Yeşil-beyazlı ekip bu gece kara yolu ile Van'a gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Van Spor ile Belediyespor, arasında 4 Ekim Pazar günü oynanacak olan maç saat 14.30'da başlayacak. Van Atatürk Stadyumundaki karşılaşmayı bölgesi hakemlerinden Sait Tuzcu yönetecek.
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