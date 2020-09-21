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Liglere corona darbesi

2. 'de oynanması gereken Bayburt-Elazığ ile 3. Lig'deki Bayrampaşa-Siirt maçı fazla sayıda futbolcuda vaka tespitinden dolayı ertelendi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 23:58 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Liglere corona darbesi

2. 'de oynanması gereken Bayburt-Elazığ ile 3. Lig'deki Bayrampaşa-Siirt maçı fazla sayıda futbolcuda vaka tespitinden dolayı ertelendi. Ayrıca 3. Lig'deki Osmaniye-İçel maçında ev sahibi takım kriterlere uygun olmayan şekilde corona virüsü testi yaptırdığı için bu maç da iptal edildi. 'da da bir futbolcuda virüs tespit edildi.

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