2. Lig'de oynanması gereken Bayburt-Elazığ ile 3. Lig'deki Bayrampaşa-Siirt maçı fazla sayıda futbolcuda vaka tespitinden dolayı ertelendi. Ayrıca 3. Lig'deki Osmaniye-İçel maçında ev sahibi takım kriterlere uygun olmayan şekilde corona virüsü testi yaptırdığı için bu maç da iptal edildi. Samsunspor'da da bir futbolcuda virüs tespit edildi.
Liglere corona darbesi
2. Lig'de oynanması gereken Bayburt-Elazığ ile 3. Lig'deki Bayrampaşa-Siirt maçı fazla sayıda futbolcuda vaka tespitinden dolayı ertelendi.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 23:58 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50