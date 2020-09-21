Liglere corona darbesi

2. Lig'de oynanması gereken Bayburt-Elazığ ile 3. Lig'deki Bayrampaşa-Siirt maçı fazla sayıda futbolcuda vaka tespitinden dolayı ertelendi. Ayrıca 3. Lig'deki Osmaniye-İçel maçında ev sahibi takım kriterlere uygun olmayan şekilde corona virüsü testi yaptırdığı için bu maç da iptal edildi. Samsunspor'da da bir futbolcuda virüs tespit edildi.