Yeni Altay çok farklı – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Yeni çok farklı

    Yeni Altay çok farklı
    TSYD Ege Kupası'nda Menemen'i 5-1 yenerek sezona kupayla başlayan , taraftarına büyük keyif verdi. Yeni transferlerden Yasin, perdeyi açarken; Portekizli forvet Marco Lopes de 2 golle şov yaptı. İkinci yarıda oyuna giren Pedro Eugenio da ağları sarsarak, sezon öncesi iyi sinyaller verdi.
    1. 7.8.2018
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