Alibeyköyspor 3. Ligde bir ilki gerçekleştirdi

3. Liglerde ilk olan kamp döneminde turuncu mavililer Başkent Sarajevo'da 3 hazırlık maçı yapıp 15 Ağustos'da İstanbul'a dönecek.

Bosna Hersek kampı ile ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Alibeyköysporumuz, ikinci etap kampı için Bosna Hersek'e gitti.

İlk etap kamp çalışmalarını 16 Temmuz'dan düne kadar Başkanımız Muammer Saka'nın büyük özverileriyle yaptırdığı Alibeyköy'deki kendi tesislerimizde sürdüren takımımız, ikinci etap kamp çalışması için de yine Başkanımızın büyük katkılarıyla 10 günlüğüne Bosna Hersek'in başkenti Sarajevo'ya gitti.

Sabah erken saatlerde İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Sarajevo'ya hareket eden Alibeyköysporumuz Bosna Hersek'e ulaştı.

Genel Sekreterimiz Mustafa Yılmaz'ın başkanlık yaptığı kafilemiz, İdari Menajer İbrahim Demir, Teknik Direktörümüz Zeki Ersoy, yardımcı antrenörlerimiz Recep Asıl, Ozan Yörükcü, kaleci antrenörümüz Bahattin Demircan, 23 futbolcumuz, masörümüz Muhammed Yasin Uyar, malzeme sorumlularımız Mehmet Çevik ve Fedai Altın olmak üzere 32 kişiden oluştu.

Turuncu mavili ekibimiz 10 günlük kamp süresinde Sarejova'da 3 hazırlık maçı yaparak 15 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek.