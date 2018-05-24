Menemen Belediyespor, Bayram Olgun'u bırakmıyor
TFF 2'nci Lig'de teknik direktör Suat Kaya ile yola devam kararı alan Menemen Belediyespor, sözleşmesi ay sonunda bitecek kalecisi Bayram Olgun'la yeniden anlaşmak için harekete geçti.
Suat Kaya'nın, 2 sezondur kaleyi koruyan deneyimli eldivenin takımda kalmasını istediği, yönetimin hafta sonunda Bayram'la görüşme yapacağı bildirildi. Sarı-lacivertlilerde hiçbir sorun yaşamayan Bayram'ın da yoluna İzmir ekibiyle devam etmeyi düşündüğü ifade edildi. Menemen'e 2016-17 sezonunda transfer olan Bayram, 52 resmi müsabakada görev yaptı.
- 24.5.2018 12:54
- Güncelleme: 24.5.2018 12:55
-
Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
-
Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
-
Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
Menemen Belediyespor, Bayram Olgun'u bırakmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.