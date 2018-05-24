Menemen Belediyespor, Bayram Olgun'u bırakmıyor

Suat Kaya'nın, 2 sezondur kaleyi koruyan deneyimli eldivenin takımda kalmasını istediği, yönetimin hafta sonunda Bayram'la görüşme yapacağı bildirildi. Sarı-lacivertlilerde hiçbir sorun yaşamayan Bayram'ın da yoluna İzmir ekibiyle devam etmeyi düşündüğü ifade edildi. Menemen'e 2016-17 sezonunda transfer olan Bayram, 52 resmi müsabakada görev yaptı.