Menemen Belediyespor, Bayram Olgun'u bırakmıyor – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    , Bayram Olgun'u bırakmıyor

    Menemen Belediyespor, Bayram Olgun'u bırakmıyor

    2'nci Lig'de teknik direktör ile yola devam kararı alan , sözleşmesi ay sonunda bitecek kalecisi Bayram Olgun'la yeniden anlaşmak için harekete geçti.

    'nın, 2 sezondur kaleyi koruyan deneyimli eldivenin takımda kalmasını istediği, yönetimin hafta sonunda Bayram'la görüşme yapacağı bildirildi. Sarı-lacivertlilerde hiçbir sorun yaşamayan Bayram'ın da yoluna ekibiyle devam etmeyi düşündüğü ifade edildi. Menemen'e 2016-17 sezonunda transfer olan Bayram, 52 resmi müsabakada görev yaptı.

    1. 24.5.2018 12:54
    2. Güncelleme: 24.5.2018 12:55
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