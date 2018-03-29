Nazilli Belediyespor destek bekliyor – Fotomaç – 29 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    destek bekliyor

    Nazilli Belediyespor destek bekliyor

    2. Lig 'ta kümede kalma yolunda pazar günü Karşıyaka ile deplasmanda son derece kritik bir karşılaşmaya çıkacak 'da başkan Özgen Türker, destek çağrısında bulundu.

    taraftarının 'deki karşılaşmaya yoğun ilgi göstereceğine inandığını belirten Türker, "Atatürk Stadı'nda ne kadar çok olursak sesimiz o kadar çok çıkar. Sahadaki futbolcularımızın desteğe çok ihtiyacı var. Tüm ilçemiz galibiyet için kenetlendi" dedi.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nazilli Belediyespor destek bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN