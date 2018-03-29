Nazilli Belediyespor destek bekliyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma yolunda pazar günü Karşıyaka ile deplasmanda son derece kritik bir karşılaşmaya çıkacak Nazilli Belediyespor'da başkan Özgen Türker, destek çağrısında bulundu.
Nazilli Belediyespor taraftarının İzmir'deki karşılaşmaya yoğun ilgi göstereceğine inandığını belirten Türker, "Atatürk Stadı'nda ne kadar çok olursak sesimiz o kadar çok çıkar. Sahadaki futbolcularımızın desteğe çok ihtiyacı var. Tüm ilçemiz galibiyet için kenetlendi" dedi.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:13
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 4
Yorum
Derbinin hakemi belli oldu. aaa palabıyıka maç yok cüneyti anladık ta
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Listede Türkiye'den tek takım!
Toplam 8
Yorum
Hamit uğur BJK NEDEN YOK Kİ ? Demişsın Seni Sinan Engin gibi Geveze beyaz futbolda kandırmasına bakma2-3 kere avropada Başarıla Olmaz Bu işler
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 4
Yorum
hep aynı senaryo B.Gezer hakem ilk dakikalardan sarı gösterse oyuncuların çoğu maçı tamamlayamaz kırmızı görürlerdi. ama halis gs sivas m.11sarı 4 kırmızı gö
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