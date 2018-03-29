Nazilli Belediyespor destek bekliyor

Nazilli Belediyespor taraftarının İzmir'deki karşılaşmaya yoğun ilgi göstereceğine inandığını belirten Türker, "Atatürk Stadı'nda ne kadar çok olursak sesimiz o kadar çok çıkar. Sahadaki futbolcularımızın desteğe çok ihtiyacı var. Tüm ilçemiz galibiyet için kenetlendi" dedi.